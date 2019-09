Boris teria menos votos do que May se houvesse eleições agora, garante ex-conselheiro

© Neil Hall/EPA

Um ex-conselheiro do governo britânico garantiu que, caso existissem eleições para o parlamento britânico agora, Boris Johnson conseguiria ainda menos lugares do Theresa May em 2017, adianta a agência Reuters.

May conseguiu 318 dos 650 assentos do parlamento em 2017, o que a obrigou a confiar num pequeno partido da Irlanda do Norte para poder formar Governo.



Boris Johnson perdeu essa maioria na semana passada depois da renúncia de vários elementos do Partido Conservador e da decisão de expulsar 21 deputados rebeldes que votaram a favor de uma moção para assumir a iniciativa legislativa sobre o processo do Brexit.

O ex-conselheiro Jason Stein - consultor da ex-ministra de obras e pensões Amber Rudd, que deixou o governo no sábado - citou sondagens privadas para o escritório de Johnson.



"Estamos à procura de conseguir cerca de 295 a 300 lugares", disse à Sky News, adiantando também que os conservadores perderiam lugares na Escócia, Londres e sudoeste de Inglaterra.