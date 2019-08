Holandeses preparam festa na praia para se despedirem do Reino Unido

"Vai ser um bonito adeus a um bom amigo que vai embarcar numa aventura emocionante, mas talvez não muito inteligente" © Pixabay

Milhares de holandeses pretendem despedir-se do Reino Unido na praia, degustando pratos europeus, uma ideia criada nas redes sociais este fim de semana e que tem conquistado o interesse generalizado.

Criado este fim de semana na rede social Facebook por Ron Toekook, o evento convida os participantes a deslocarem-se à praia da vila Wijk aan Zee, leste da Holanda, a 31 de outubro, a data prevista para a saída do Reino Unido dos 28.

O programa prevê um adeus ao Reino Unido com "batatas fritas holandesas, vinho francês e cerveja alemã numa espreguiçadeira".

"Eventualmente, acolher os barcos dos marinheiros da Europa", acrescentou um bem-disposto Ron Toekook.

No espaço de poucos dias, o evento de Ron Toekook congregou a vontade de participar de cerca de sete mil pessoas e mais de 52.000 manifestaram interesse na iniciativa.

"Vai ser um bonito adeus a um bom amigo que vai embarcar numa aventura emocionante, mas talvez não muito inteligente", afirmou Toekook à agência de notícias holandesa ANP, acrescentando que não esperava tanta adesão.

Como a cultura britânica é importante na Holanda, é normal organizar uma festa de amigos e divertida por ocasião da saída do Reino Unido da União Europeia, explicou.

Dependendo do interesse, uma banda por vir a tocar as músicas "We'll meet again" (Voltaremos a encontrar-nos) ou "Het is stil aan de overkant" (Está calmo do outro lado da rua), especifica a página do evento.

O Reino Unido é um parceiro económico fundamental para a Holanda, que já tomou uma série de medidas para se preparar para o Brexit.