Demissão de ministra em divergência com May leva a remodelação de Governo

Mel Stride, secretária de Estado das Finanças, foi promovida a ministra dos Assuntos Parlamentares. Segundo o gabinete da primeira-ministra, Theresa May, Jesse Norman passa a ser o secretário de Estado das Finanças, e deixa a secretaria de Estado dos Transportes.

Michael Ellis é assim promovido de subsecretário de Estado da Cultura, posto que passa a ser ocupado por Rebecca Pow.

Esta remodelação governamental é uma consequência da demissão na quarta-feira da ministra dos Assuntos Parlamentares, Andrea Leadsom, em desacordo com o plano da primeira-ministra, Theresa May, para tentar aplicar o Brexit. "Não acredito que sejamos um Reino Unido verdadeiramente soberano através do acordo que é agora proposto", alegou Leadsom, numa carta enviada à chefe de Governo.

A deputada eurocética foi o 21º. membro do Governo de May a demitir-se devido a questões relacionadas com o Brexit desde 2016.Leadsom juntou-se assim a um coro de muitos políticos do partido Conservador descontentes com May, que apresentou na terça-feira os pontos gerais da nova proposta de lei para o Brexit, com a intenção de esta ser votada a 7 de junho.

Porém, esta quinta-feira, o deputado Mark Spencer, um dos líderes do grupo parlamentar, afirmou que a publicação da lei não acontecerá nessa sexta-feira, como previsto, mas apenas quando o parlamento voltar de férias, a 4 de junho.

Tanto a oposição como muitos dos deputados do partido Conservador manifestaram publicamente a intenção de votar contra, seja porque não aceita uma união aduaneira, seja porque admite a possibilidade de um novo referendo.

As três anteriores propostas para o Brexit negociadas pela primeira-ministra britânica com Bruxelas foram rejeitadas por maiorias parlamentares, o que levou a um impasse que obrigou Londres a prolongar o prazo de saída da União Europeia até 31 de outubro.

O jornal The Times noticia esta quinta-feira que a primeira-ministra poderá ceder à pressão e anunciar na sexta-feira a demissão da liderança do partido, desencadeando uma eleição interna que resultará na sua substituição à frente dos 'tories' e, consequentemente, como chefe de Governo.