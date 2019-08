British Airways cancela vários voos por falhas no check-in online

© Pixabay

A British Airways cancelou alguns voos de curta distância dos aeroportos de Heathrow, Gatwick e London City por causa de uma falha nos sistemas de informação (IT) que impedia os clientes de fazerem o check-in online, avança a agência Reuters.



A companhia britânica assegurou que está a trabalhar para resolver o problema "o mais rápido possível".



A empresa está a permitir aos clientes com reservas em voos de curta distância que partem dos aeroportos de Londres a oportunidade de remarcarem a viagem para outro dia.

O problema estará relacionado com o sistema de registo de passageiros, o que levou a British Airways, detida pelo grupo anglo-espanhol IAG, a sugerir aos passageiros que consultem a página eletrónica da transportadora antes de se deslocarem para o aeroporto.



De acordo com informações na página da BA [ba.com], o voo que devia ter partido às 07h30 do aeroporto de Heathrow em direção a Lisboa descolou com duas horas e meio de atraso, às 9h59, mas as outras duas ligações, às 15h05 e 20h10, não apresentam alterações por enquanto.



Já nos voos com partida de Lisboa e destino a Heathrow, a BA indica que o das 11h05 deverá partir mais de três horas atrasado, às 14h24.

Também estão previstos atraso noutras ligações dos aeroportos de London City e Gatwick para Faro, no Algarve, de entre 20 e 50 minutos.

[Notícia atualizada às 11h31]