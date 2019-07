British Airways suspende voos para o Cairo. Decisão não partiu do Governo britânico

© Hannah McKay/Reuters

A British Airways anunciou hoje a suspensão dos seus voos para a capital do Egito, Cairo, durante os próximos sete dias, alegando motivos de segurança.

Depois de consultar a embaixada britânica no Egito e a unidade da BA no país, o ministério egípcio da Aviação Civil "confirmou que esta decisão não foi emitida pelo ministério do Transporte ou o ministério do Exterior" do Reino Unido, de acordo com um comunicado.

O Governo egípcio sublinhou, na sua nota, de que a companhia aérea Egypt Air vai aumentar a sua capacidade de voos com destino a Londres durante a semana e a partir de domingo fretará outro voo adicional para a capital britânica.

"Estamos constantemente a rever as nossas disposições em matéria de segurança em todos os nossos aeroportos no mundo, e estamos a suspender os voos para o Cairo por sete dias como precaução para permitir uma avaliação mais aprofundada", disse anteriormente a companhia britânica num comunicado, citado pelas agências internacionais.

A British Airways não especificou a natureza dos problemas de segurança identificados.

"A segurança e a proteção dos nossos clientes e tripulações são sempre a nossa prioridade e nunca operaríamos um aparelho a menos que fosse seguro fazê-lo", acrescentou a nota informativa da companhia, também citada pela comunicação social britânica.

Um porta-voz do aeroporto do Cairo disse à estação pública britânica BBC que o aeroporto ainda não tinha sido notificado pela British Airways sobre estas mudanças.

A BBC recordou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido atualizou na sexta-feira os conselhos aos cidadãos britânicos que desejem viajar para o Egito.

Entre os conselhos da diplomacia britânica constava o seguinte alerta: "Há um risco elevado de terrorismo contra a aviação. Medidas de segurança adicionais estão em vigor para voos que partem do Egito para o Reino Unido".

As autoridades britânicas desaconselharam ainda todas as viagens de avião, à exceção de viagens indispensáveis, de e para a estância balnear de Sharm el-Sheikh, na Península do Sinai.

Cerca de 415.000 cidadãos britânicos viajaram para o Egito em 2018, segundo os serviços diplomáticos britânicos.