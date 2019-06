Bruxelas recomenda "transição para contratos sem termo" a Portugal

© Paulo Spranger/Global Imagens

A Comissão Europeia recomenda a Portugal que adote medidas para reduzir o número de trabalhadores com "contratos a prazo", promovendo a "transição para contratos sem termo".

No pacote de recomendações específicas aos Estados-membros, apresentado esta quarta-feira em Bruxelas, a Comissão reconhece, porém, algumas medidas para reduzir a segmentação do mercado de trabalho e dá exemplos como o reforço da "inspeção do trabalho e o lançamento do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública", mas pede para que mais alguma coisa seja feita.

A comissão pede por exemplo que "as medidas para reduzir a segmentação do mercado de trabalho e a precariedade e de promoção da negociação coletiva (...), sejam adotadas pelo parlamento, para que possam traduzir-se em legislação concreta".

Investimento

No pacote de recomendações específicas aos estados membros, Bruxelas recomenda também investimento em áreas que considera fundamentais, como a "investigação e inovação, transporte ferroviário e infraestrutura portuária".

A Comissão considera que "as ligações marítimas e ferroviárias são insuficiente, criam barreiras" às exportações, e não permitem às empresas "beneficiar de todo o potencial do mercado único". O resultado é o agravamento dos "desequilíbrios regionais". As ligações ferroviárias com Espanha "estão subutilizadas", e por isso, Bruxelas recomenda que seja desenvolvido um plano abrangente ao nível de toda a península ibérica.

Ao nível dos portos, a Comissão sugere investimentos nos terminais de contentores em Sines e no Barreiro e a conclusão dos projetos de investimento em Viana do Castelo, Leixões, Aveiro, Figueira da Foz e Setúbal.

O executivo comunitário está já a pensar no próximo quadro financeiro plurianual, quanto recomenda também que se considere o desenvolvimento de formas de produção de energia de baixo carbono, e na ampliação das interligações da rede energética com a Europa.

Dívida e estabilidade

A Comissão recomendou ainda que o governo "use ganhos inesperados para acelerar a redução do rácio da dívida pública, das finanças públicas", dando prioridade "aos gastos que aumentam o crescimento, ao mesmo tempo que fortalece o controlo geral da despesa e a orçamentação adequada, com foco, em particular, na redução sustentável dos atrasos nos pagamentos dos hospitais".

"Melhorar a sustentabilidade financeira das empresas estatais, garantindo uma monitorização mais oportuna, transparente e abrangente", é outra das recomendações de Bruxelas.

Portugal deve ainda conseguir "mais eficiência" na redução do crédito malparado "através de processos de recuperação". Outra das recomendações de Bruxelas visa a diminuição da carga regulatória sobre as empresas", nomeadamente "as barreiras específicas do setor ao licenciamento".

Entre as recomendações consta também a redução das restrições em profissões altamente regulamentadas", bem como o "aumento a eficiência dos tribunais administrativos e fiscais, em especial diminuindo a duração dos processos".