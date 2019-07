Cargueiro britânico cruzou Estreiro de Ormuz acompanhado pela Royal Navy

A publicação indica também que um navio da Royal Navy ("HMS Montrose") acompanhou o cargueiro © Reuters

O cargueiro "BW Elm" que cruzou esta quarta-feira o estreito de Ormuz é o primeiro navio do Reino Unido a navegar na área depois de um petroleiro britânico ter sido apresado pelas autoridades iranianas.

Propriedade de um armador sueco, o petroleiro "Stena Impero" foi apresado a 19 de julho pela Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irão.

De acordo com as autoridades iranianas, naquela altura, o navio foi apreendido por "incumprimento do código marítimo internacional". O Reino Unido chegou mesmo a pedir ao Irão a libertação do petroleiro, considerando a apreensão "inaceitável".

A publicação especializada em questões marítimas Lloyd's List identificou o cargueiro "BW Elm" como o primeiro navio a cruzar o estreito de Ormuz depois de o petroleiro britânico ter sido apresado pelo Irão.

A publicação indica também que um navio da Royal Navy ("HMS Montrose") acompanhou o cargueiro, mas não se encontrava em "posição de escolta direta".

A Associated Press (AP) refere que está a tentar obter explicações da Marinha de Guerra britânica, mas que o contacto ainda não foi possível.

De acordo com o 'site' Marine Traffic, igualmente especializado em navegação, o cargueiro "BW Elm" aportou no Qatar antes de cruzar o Estreito de Ormuz.

O armador da companhia proprietária do cargueiro disse à AP que agradece a presença da Marinha de Guerra britânica na área.