Carregaram os filhos por três países para fugir da fome e da pobreza

Por TSF 16 Julho, 2019 • 10:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O país, dominado por Nicolás Maduro está em clima de violência extrema e completamente dependente de ajuda humanitária desde 2015 e, foi a partir daí que muitas mulheres para poderem alimentar as suas famílias foram obrigadas a submeter-se a coisas que jamais imaginaram ter de fazer.

Pub Pub

A realidade de muitas mulheres venezuelanas é esta, a de quando já mais nada lhes resta, literalmente passo a passo, enfrentarem longas caminhadas e atravessarem lagos com a água a bater-lhes na cintura para conseguirem chegar ao Peru. Abandonam a Venezuela com os filhos, uns no ventre e outros nos braços para lhes assegurarem um futuro.