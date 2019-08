China anuncia tarifas sobre produtos norte-americanos. Trump já respondeu

epa07764304 US President Donald J. Trump responds to a question from the news media as he walks to board Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 09 August 2019. President Trump is traveling to his club in Bedminster, New Jersey for vacation. EPA/SHAWN THEW

A China anunciou, esta sexta-feira, que vai aplicar tarifas sobre produtos norte-americanos avaliados em 75 mil milhões de dólares (68 mil milhões de euros), em retaliação ao anúncio de novas taxas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

As tarifas, entre 5% e 10%, serão aplicadas sobre 5.078 produtos norte-americanos, de acordo com a France Presse.

As tarifas entrarão em vigor em duas etapas, em 1 de setembro e 15 de dezembro, anunciou o Ministério das Finanças chinês, citado pela Associated Press (AP), sem dar informações sobre os produtos que serão afetados.

Pequim anunciou também a reposição de tarifas de 25% sobre os automóveis norte-americanos e de 5% sobre peças para o setor a partir de 15 de dezembro, que estavam provisoriamente suspensas como sinal de 'boa vontade' da China nas negociações.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won"t let that happen! We don"t need China and, frankly, would be far....