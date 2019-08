China expulsou jornalista que trabalha para o The Wall Street Journal

O Governo da China pediu para que uma peça não fosse publicada, ameaçando com "consequências indeterminadas" © Reuters

A China expulsou um jornalista do jornal norte-americano The Wall Street Journal, depois de aquele ter escrito uma reportagem sobre um familiar do Presidente Xi Jinping, disseram fontes do jornal citados pela imprensa.

As autoridades chinesas rejeitaram a renovação das credenciais de imprensa de Chun Han Wong, um repórter do The Wall Street Journal, o que o impede de também renovar o visto de residência na China, que expira esta sexta-feira.

Segundo fontes da empresa proprietária do jornal, Dow Jones, citadas pelo próprio The Wall Street Journal e pelo The New York Times, as autoridades não deram ainda qualquer explicação para o cancelamento das credenciais.

Numa declaração divulgada esta sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China limitou-se a dizer que se "opõe de forma resoluta a que um jornalista estrangeiro ataque maliciosamente a China", concluindo que "tais jornalistas não são bem-vindos".

Chun Han Wong, 33 anos, tem nacionalidade de Singapura e trabalha para o The Wall Street Journal, a partir de Pequim, desde 2014.

Em julho, o jornalista participou numa reportagem sobre Ming Chai, primo do Presidente Xi Jinping, cujas atividades estão a ser investigadas pelas autoridades policiais da Austrália.

Segundo a direção de informação do jornal, o Governo da China pediu para que a peça não fosse publicada, ameaçando com "consequências indeterminadas".

Mais recentemente, Wong publicou uma peça questionando o estado de saúde de Xi Jinping e a sua capacidade física para continuar a governar a China.

De acordo com o The New York Times, o Clube de Correspondentes Estrangeiros na China já condenou "de forma veemente" a expulsão de Chun Han Wong, dizendo que ela contraria as afirmações de dirigentes chineses que se dizem apostados em "apoiar a transparência e a inclusão" no regime do país.