Chuvas na Guatemala fazem cinco mortos e afetam mais de 370 mil pessoas

A Guatemala é um dos países mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, que todos os anos afetam milhares de pessoas

A estação chuvosa deste ano na Guatemala provocou cinco mortos, cinco feridos e um desaparecido, e afetou mais de 370.500 pessoas, disse fonte oficial.

Um relatório da Coordenação Nacional para a Redução de Desastres explica que, desde o início da estação chuvosa, em maio passado, registaram-se 182 incidentes, entre inundações repentinas, deslizamentos de terras e desmoronamentos de estruturas, refere a agência espanhola EFE.

Durante a avaliação dos danos, foram contabilizadas 370.564 pessoas afetadas, sendo que 1.031 perderam os seus bens, 2.219 foram retiradas temporariamente e 135 abrigadas. Há ainda o registo de cinco feridos, cinco mortos e um desaparecido.

Segundo aquela instituição de proteção civil, as chuvas torrenciais deste ano também deixaram 341 casas com danos ligeiros, 576 com danos moderados e 114 destruídas. Foram afetadas 59 estradas, um prédio, oito escolas e duas pontes.

Só durante o mês de setembro, 40.107 pessoas foram afetadas nos departamentos de El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Petén e Suchitepéquez, tendo 105 delas sido temporariamente deslocalizadas. Nove casas foram moderadas e severamente danificadas.

O Protocolo Nacional da Temporada de Chuva e Furacões de 2019 permanece ativo e um alerta amarelo (de prevenção) institucional também vigora em todo o território guatemalteco.

No ano passado, segundo estatísticas da Coordenação Nacional para a Redução de Desastres, oito pessoas morreram e quase 667 mil foram afetadas pela estação chuvosa, além dos danos provocados em, pelo menos, 96 estradas, nove pontes, 10 escolas e mais de mil habitações.