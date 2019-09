Chuvas torrenciais matam duas pessoas em Espanha

Por Cátia Carmo com Lusa 12 Setembro, 2019 • 15:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As chuvas torrenciais que têm afetado Espanha desde o início da semana provocaram, esta quinta-feira, dois mortos em Caudete, um município na província de Albacete com cerca de dez mil habitantes. As duas vítimas mortais estavam num carro que foi arrastado por uma torrente de água.

Pub Pub

"Confirma-se a morte de duas pessoas, um casal de 70 anos, no interior de um carro que capotou depois de ter sido arrastado pela água na estrada para a Fuente la Higuera, em Caudete", pode ler-se no comunicado publicado no Twitter pelo serviço de emergências da região.

Pub Pub

Seguimiento del METEOCAM



⚠️Se confirma el fallecimiento de dos personas, un matrimonio de 70 años, en el interior de un coche volcado, que había sido arrastrado por el agua en el camino de Fuente la Higuera, en #Caudete (#Albacete). #112clm - 112 Castilla-La Mancha (@112clm) September 12, 2019

A DANA - acrónimo espanhol para Depressão Isolada de Nível Elevado - tem causado o transbordo de rios, despejos e destruição nas cidades de Valência, Múrcia e Castela-La Mancha. As inundações provocadas pelo rio Clariano em Onteniente, Valência, obrigaram ao resgate de pelo menos 40 pessoas. Cerca de 150 foram retiradas das suas casas.

Só nas últimas 24 horas, segundo a meteorologia espanhola, caíram quase 300 litros de chuva por metro quadrado na região de Vall d'Álbaida, na comunidade valenciana. Mais de 300 mil estudantes ficaram sem aulas, após dezenas de estabelecimentos de ensino terem sido obrigados a fechar portas, devido à chuva e vento.

Rajadas de vento com mais de 100 quilómetros por hora formaram um pequeno tornado, na cidade de Dénia, Alicante, que causou vários danos materiais, em particular num centro desportivo, embora sem provocar feridos.

Os serviços de meteorologia preveem ondas de três metros nas ilhas de Ibiza e Formentera, no mar Mediterrâneo.