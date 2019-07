TSF Por 01 Julho, 2019 • 16:00 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos 250 casas ficaram danificadas e 50 carros foram arrastados pela tempestade de granizo.

A cidade de Guadalajara, situada no norte do México, acordou coberta por um manto branco em pleno mês de julho após uma forte tempestade de chuva e granizo.

Os populares saíram à rua e divertiram-se em cima do gelo enquanto as forças de segurança com recurso a pás e retroescavadores desimpediam caminho e verificavam os estragos causados pela tempestade.