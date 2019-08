Cinco crianças morrrem em incêndio de edifício na Pensilvânia

O fogo deflagrou pelas 01h15 de domingo, aparentemente numa sala de estar no primeiro piso do edifício © Pixabay

Cinco crianças morreram e uma foi hospitalizada na sequência de um incêndio durante a madrugada de domingo num edifício residencial onde funcionava um internato em Erie, uma pequena cidade do estado norte-americano da Pensilvânia.

As vítimas tinham entre oito meses e sete anos de idade, de acordo com uma fonte dos bombeiros locais da pequena cidade junto a um lago no noroeste daquele estado.

Valerie Lockett-Slupski, avó de quatro das crianças mortas, indicou que os pais de dois rapazes e duas meninas recorreram ao internato há cerca de um ano porque trabalham durante a noite.

O dono do internato foi hospitalizado e um vizinho ficou igualmente ferido no fogo, que deflagrou pelas 01h15 de domingo, aparentemente numa sala de estar no primeiro piso do edifício. Os bombeiros estão a investigar a causa do incêndio.