Colisão entre comboio e camião faz 35 feridos e um morto no Japão

Mais de 30 pessoas ficaram esta quinta-feira feridas, incluindo uma em estado grave, após a colisão entre um comboio e um camião em Yokohama, no Japão, de acordo com as autoridades locais.

O acidente ocorreu por volta das 11h40 (03h40 em Lisboa), numa travessia ferroviária em Yokohama, uma cidade portuária perto de Tóquio.

"Um total de 35 pessoas ficaram feridas (...) incluindo uma em estado grave", disse o chefe do gabinete de gestão de crises de Yokohama, Ryo Nagakura.

A pessoa gravemente ferida estava em estado de "paragem cardiorrespiratória" - uma expressão usada no Japão para designar uma morte que ainda não foi oficialmente confirmada por um médico.

Na sequência da colisão, várias carruagens do comboio descarrilaram e o camião incendiou-se, de acordo com a polícia nipónica.