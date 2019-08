Congressista estadual republicana culpa homossexuais e transgénero por tiroteios

Candice Keller, congressista estadual na Câmara dos Representantes do estado de Ohio © Vote for Candice Keller

Candice Keller deu uso à rede social Facebook para "colocar as culpas onde estas pertencem", referiu a congressista estadual na Câmara dos Representantes do estado de Ohio. A republicana responsabiliza, assim, todos os grupos que contribuíram para corromper o "modelo de família americana tradicional".

Transexuais, homossexuais e defensores do transformismo fazem parte das minorias sobre as quais recaem as críticas de Candice Keller. No entanto, a congressista referiu ainda, numa publicação mais tarde apagada, que "famílias desfeitas", a "indiferença face à violência dos videojogos" e a "abertura de fronteiras", que a política associa à "criminalidade", são ainda causas apontadas ao tipo de violência registado no último fim de semana.

A publicação já foi apagada do Facebook © Facebook/Candice Keller

Mas a lista não acaba aqui. Obama, a "cultura, que ignora a importância de Deus e da igreja" e até os atletas de alto rendimento são alvos da "fúria" que Candice Keller diz não ter fim.

A republicana aproveitou ainda para deixar críticas aos que não aceitam Trump, "eleito devidamente", como Presidente dos Estados Unidos.

Jane Timken, presidente do Partido Republicano no Ohio, já censurou os comentários da também republicana na rede social Facebook. O presidente do partido naquele estado pediu mesmo a demissão da congressista estadual, reporta o The New York Times .