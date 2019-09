Congresso vai, ou não, tentar destituir Trump? Pelosi esclarece hoje

© Tom Brenner/Reuters

A líder da maioria Democrata na Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, disse que fará esta terça-feira uma declaração, no meio de pedidos para um processo de destituição do Presidente Donald Trump, a que se associou o candidato Joe Biden.

Donald Trump está a ser acusado de ter feito um telefonema para o Presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski, em julho passado, pressionando-o a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato do Presidente Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana.

O caso surgiu na sequência de uma denúncia que foi divulgada pelo diretor interino do departamento de serviços de informação, Joseph Maguire, que reportou o incidente ao Congresso, sem, contudo, prestar mais esclarecimentos, alegando privilégios presidenciais.

A presidente da maioria Democrata na Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, disse no domingo que, a menos que Joseph Maguire dê mais dados, a contenção de informação, por razões de privilégios presidenciais, poderá ser tomada como uma obstrução de justiça, passível de levar a um processo de destituição do Presidente.

Pelosi anunciou para esta terça-feira uma declaração em que deverá esclarecer se a maioria Democrata na Câmara de Representantes irá iniciar o processo de destituição ('impeachment'), depois de se ter abstido dessa iniciativa na sequência das conclusões de uma investigação sobre alegado conluio entre a direção de campanha de Trump e o Governo russo, para interferência nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

Joe Biden também deve anunciar que vai requisitar ao Congresso que peça a destituição de Trump, se a Casa Branca não cooperar totalmente com todos os pedidos de esclarecimento que têm sido feitos, nomeadamente no que diz respeito ao caso que envolve a chamada telefónica para o Presidente da Ucrânia.

Três presidentes de comissões Democratas na Câmara de Representantes pediram hoje documentos relacionados com as relações entre os EUA e a Ucrânia, suspeitando de que Donald Trump abusou da sua posição de Presidente para conseguir que um dirigente estrangeiro investigasse a vida familiar de uma adversário político.

Donald Trump diz que a oposição apenas está a tentar tirar proveito político de uma situação em que, na sua opinião, se deveria investigar a ação de Joe Biden sobre o procurador-geral da Ucrânia, que pediu para ser demitido quando era vice-presidente dos EUA, mantendo a sua posição de inocência sobre qualquer pressão sobre Zelenski.