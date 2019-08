Corbyn tenta travar Boris Johnson e quer reunião com a rainha

"Boris Johnson tem de ser responsabilizado pelo Parlamento" © Pedro Nunes/Reuters

O líder da oposição britânica, Jeremy Corbyn, pediu um encontro com a rainha Isabel II para expressar as suas preocupações pelos planos de Boris Johnson de alargar a suspensão do Parlamento inglês.

A informação foi avançada pelo The Guardian. Na perspetiva do líder do partido trabalhista, Boris Johnson deve ser responsabilizado pelos legisladores, depois de aumentar a pressão sobre os deputados para redigir um acordo até 31 de outubro.

"Boris Johnson tem de ser responsabilizado pelo Parlamento - não fechando o Parlamento, mas comparecendo à assembleia e respondendo às perguntas", disse Jeremy Corbyn.