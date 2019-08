Coreia do Norte faz novos testes de mísseis no dia em que G7 se reúne em França

© Reuters

O novo lançamento, que sucede ao de 16 de agosto, acontece no dia em que a cimeira do G7 começou na cidade de Biarritz (França) e quatro dias após a conclusão de manobras militares conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, contra as quais Pyongyang protestou insistentemente.

Num comunicado, o gabinete presidencial sul-coreano expressou "forte preocupação" com a continuidade dos lançamentos após os exercícios militares e pediu a intensificação dos esforços diplomáticos para reconduzir o país vizinho a negociações.

Seul acredita que a Coreia do Norte usou todos esses testes para ajustar uma nova variedade de projéteis balísticos de curto alcance, enquanto Pyongyang observou, em testes anteriores, que havia testado "um múltiplo lançador de foguetes de controlo remoto" definido como "um novo tipo de arma tática".

O regime liderado por Kim Jong-un acompanhou a sua sucessão de testes de armas com uma série de ameaças contra Seul e Washington, numa aparente tentativa de mostrar o poder militar e fortalecer a sua posição diante do esperado recomeço das negociações com os EUA sobre o desarmamento nuclear.

Na sexta-feira, Pyongyang criticou a política de sanções dos EUA e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, numa declaração do ministro dos Assuntos estrangeiros da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, emitida pela agência estatal KCNA.

"Estamos prontos, tanto para o diálogo quanto para o confronto", disse Ri, que também afirmou que a Coreia do Norte continuará a ser "a maior ameaça aos EUA" se as sanções forem mantidas, acusando Pompeo de colocar à frente do diálogo a sua "ambição política", em consonância com ataques anteriores do regime contra o chefe da diplomacia norte-americana.

A divulgação destes comentários coincide com o fim da viagem a Seul do enviado especial de Washington para o diálogo com Pyongyang, Stephen Biegun, que pretendia discutir a retomada das negociações com o regime.

As negociações, em tom neutro desde a fracassada cimeira de Hanói, em fevereiro, deveriam ser retomadas depois que os líderes de ambos os países se terem comprometido a reativá-las, numa reunião improvisada no final de junho.

Os recentes gestos beligerantes do regime da Coreia do Norte contrastam com a confiança mostrada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em que ambas as partes retomarão os contatos em breve.

Trump minimizou os testes de mísseis norte-coreanos e, no início deste mês, afirmou ter recebido uma carta de Kim Jong-un, na qual o líder norte-coreano lhe apresentou "um pequeno pedido de desculpas" pelos ensaios e transmitiu vontade de dialogar.

Os líderes do G7 poderão abordar, entre outros assuntos, a situação na península coreana na reunião em Biarritz.

Pyongyang tem o hábito de realizar testes de armas em datas próximas a eventos internacionais relevantes, neste caso uma cimeira com a presença de Trump e do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que expressou o seu desejo de discutir durante o encontro o estado do diálogo com o regime norte-coreano.