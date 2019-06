Costa discute lideranças da UE com cinco governos europeus

O primeiro-ministro é um dos coordenadores do grupo dos socialistas © Thilo Schmuelgen/Reuters

António Costa já está em Bruxelas, reunidos com os primeiros-ministros de mais cinco governos europeus.

O encontro servirá para discutir os cargos de topo na União Europeia e fazer "uma primeira abordagem sobre as posições de cada grupo", a avaliar pela curtíssima declaração do primeiro-ministro Croata, Andrej Plenković - o único que falou à entrada.

Os primeiros-ministros já entraram para este jantar de trabalho. Espera-se que a reunião termine cerca das 21h30, embora haja uma versão que aponta para um encontro mais demorado.

António Costa é um dos coordenadores do grupo dos socialistas, está reunido com os primeiros-ministros da Bélgica, da Croácia, da Espanha, da Holanda e da Letónia para desbravar caminho, na discussão em torno dos quatro cargos de topo - a presidência da Comissão, da presidência do Conselho, e da do parlamento europeu e também do cargo de alta representante para a política externa.

Ainda não haverá nomes nesta reunião. Há um entendimento entre todos para não adiantarem grandes detalhes sobre o que aqui se está em discussão.

Embora este seja o encontro mais alargado ao nível da representação política até agora por incluir também dos chefes de governo do PPE, quebrando a ideia de uma discussão entre socialistas e liberais, contra conservadores. Aqui estão representadas todas as famílias políticas com assento no conselho europeu, onde se reúnem os governos.

Já se tinha percebido que qualquer aliança democrática no parlamento, precisará sempre do PPE, para conseguir uma maioria no parlamento, e essa discussão começa esta noite, para que daqui a exactamente duas semanas os governos apresentem os quatro nomes, que vão liderar a Europa nos próximos 5 anos.