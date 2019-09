Criança de oito anos pode ser a primeira vítima mortal do furacão Dorian

O Dorian é agora um furacão de categoria 5 © NASA/EPA

Um menino de oito anos terá perdido a vida, durante a última noite, na sequência da passagem do furacão Dorian pelas Ilhas Ábaco, nas Bahamas.

A informação foi confirmada pela avó da criança, em declarações à Eyewitness News Bahamas.

Ingird McIntosh contou à estação televisiva que recebeu uma mensagem da filha a dizer que os dois netos, um rapaz e uma rapariga, estavam desaparecidos. A família encontrou depois o corpo do rapaz, que terá morrido afogado.

A irmã da vítima mortal, que também estava desaparecida, ainda não foi encontrada.

O Dorian chegou a terra no domingo no norte das Bahamas como um furacão de categoria 5 pelas 12h40 locais (17h40 em Lisboa), arrancando telhados, virando automóveis e derrubando postes de eletricidade, segundo o relato publicado pela agência de notícias Associated Press.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos prevê que os "ventos e tempestades" continuem nas ilhas Ábaco e Grande Bahama e pede à população para "se abrigar imediatamente".

Está ainda previsto que "ventos fortes e uma maré de tempestade perigosa atinjam as costas da Geórgia, da Carolina do Sul e da Carolina do Norte no final desta semana", pelo que os estados norte-americanos da Carolina do Sul e da Geórgia já ordenaram a evacuação dos territórios junto à costa.