As críticas e os aplausos. Boris Johnson "vai ser grande"?

Talvez por ter sido mencionado no discurso do vencedor, Jeremy Corbyn foi o primeiro a reagir à eleição de Boris Johnson como novo líder do Partido Conservador e, por inerência, o novo primeiro-ministro britânico.

Boris Johnson venceu com o apoio de menos de 100.000 membros não representativos do Partido Conservador ao prometer corte de impostos aos mais ricos, ao apresentar-se como amigo dos banqueiros e a pressionar um Brexit sem acordo. Mas não ganhou o apoio do país", escreveu o líder do Partido Trabalhista no Twitter.

O antigo presidente da Câmara de Londres reuniu 92.153 votos, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, só reuniu 46.656 dos votos. Estavam inscritos para votar nesta eleição 159.320 militantes.

No discurso de agradecimento, Johnson disse que tinha como prioridades levar o Brexit a bom porto, "unir o país e derrotar Jeremy Corbyn".

Theresa May manifestou também o desejo de "não deixar que Jeremy Corbyn chegue ao governo" e prometeu apoiar o novo líder dos Conservadores a partir "dos bancos de trás" do Parlamento.

Já o opositor Jeremy Hunt destacou "o otimismo, energia e confiança" de Boris Johnson durante a campanha.

Também no Twitter, Donald Trump felicitou o novo primeiro-ministro do Reino Unido com um desejo muito seu: "vai ser grande".

Ainda antes de conhecida a escolha do novo líder dos Conservadores, vários membros do Governo anunciaram a demissão invocando incompatibilidade com Boris Johnson.

Esta terça-feira a ministra da Educação Anne Milton apresentou a sua carta de demissão, onde diz temer uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.

"O Reino Unido faz tantas coisas boas no mundo. É trágico que justamente quando poderíamos ter sido a força intelectual e política dominante em toda a Europa e mais além, tenhamos tido de passar todos os dias a trabalhar sob a nuvem negra do Brexit", lamentou, na carta de demissão publicada na rede social Twitter.

O The Sun noticiou na semana passada que mais de 12 de membros do Governo poderão demitir-se nos próximos dias na sequência da vitória de Boris Johnson, incluido o ministro das Finanças britânico, Philip Hammond e o ministro da Justiça, David Gauke.