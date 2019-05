Cyril Ramaphosa desafia sul-africanos a criarem um Estado sem corrupção

Cyril Ramaphosa © Wikimedia Commons

Na cerimónia, no estádio de Pretória, o Presidente prometeu combater a corrupção e recuperar a economia. ​​​Cyril Ramaphosa defendeu que o país vive um momento decisivo e com grandes desafios para ultrapassar.

Vinte e cinco anos depois da cerimónia de posse do primeiro Presidente negro, Nelson Mandela, Ramaphosa reconheceu que, apesar de todos os esforços, muitos sul-africanos ainda passam fome e muitos morrem de doenças que podem ser tratadas. Não se esqueceu também dos milhares de jovens que não têm emprego.

Cyril Ramaphosa desafiou os sul-africanos a colaborarem com ele para estabelecerem uma sociedade solidária que valorize a excelência e recompense o esforço e um Estado eficiente, capaz, ético e livre de corrupção.

O Presidente argumentou que as dificuldades podem ser superadas e prometeu que é isso que vai tentar fazer.

Ramaphosa assumiu o cargo interinamente no início do ano passado, depois de Jacob Zuma se ter demitido, pressionado por diversos casos de corrupção. No início deste mês, o ANC venceu as eleições Legislativas com 57,5% dos votos, a maioria mais curta alguma vez alcançada pelo partido. A vitória permitiu ao Congresso Nacional Africano escolher o próximo Presidente, tendo Ramaphosa sido eleito no Parlamento para um mandato de cinco anos.