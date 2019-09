Debate de três horas e votação decisiva. Reino Unido tenta evitar saída sem acordo

O presidente da Câmara dos Comuns aprovou um debate urgente sobre o Brexit © Reuters

Por TSF com Lusa 03 Setembro, 2019 • 19:39

O debate urgente para discutir e votar a moção que vai permitir ao Parlamento assumir o controlo da agenda dos trabalhadores parlamentares do Reino Unido está iminente.

O presidente da Câmara dos Comuns aprovou um debate urgente sobre o Brexit, que foi proposto por um grupo de deputados que querem evitar uma saída da União Europeia sem acordo. Os trabalhos deverão demorar três horas.

O debate acontecerá depois de o Governo ter perdido a maioria, com uma inversão da intenção de voto por parte de um membro da bancada conservadora.

Letwin, na apresentação da sua moção, frisou que será difícil conseguir um acordo mesmo dentro de um novo possível alargamento até 31 de janeiro, pelo que, até ao fim de outubro, tal será mesmo impossível.

Para Oliver Letwin, o adiamento deve ser conseguido por quatro motivos, os quais enumera: o Governo não apresentou, até ao momento, nenhum plano para negociar novo acordo com Bruxelas; com a suspensão do Parlamento entre 9 de setembro e 14 de outubro, que Boris Johnson decretou, esta será a derradeira semana para impedir um hard Brexit; o primeiro-ministro continua a frisar querer uma saída sem acordo, o que, por último, Letwin considera ser uma solução "desastrosa" para o Reino Unido.

Entre os "rebeldes" do Partido Conservador está Nicholas Soames, neto de Churchill, que, de acordo com Boris Johnson, arrisca a expulsão por parte do partido, conforme ameaçou Boris Johnson a todos os que se opõem a um Brexit até 31 de outubro.

Boris Johnson considera legislação que impõe adiamento uma "rendição" a Bruxelas

O projeto de lei para impor um adiamento do Brexit se o Governo não negociar com Bruxelas um novo acordo de saída é uma "rendição" à União Europeia, afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"Este não é um projeto de lei em qualquer sentido normal da palavra. Não tem precedentes na nossa história. É um projeto de lei que, se for aprovado, me obrigaria a ir a Bruxelas e implorar uma extensão. Obrigar-me-ia a aceitar quaisquer termos oferecidos", alegou, numa declaração na Câmara dos Comuns.

O primeiro-ministro chamou à proposta legislativa a "Lei de Rendição de Jeremy Corbyn" e acrescentou: "Nunca renunciarei ao controlo das negociações da maneira que o líder da oposição exige."

Porém, embora tenha dito que nunca pedirá um adiamento do Brexit "em nenhumas circunstâncias", numa resposta à deputada trabalhista Angela Eagle, admitiu que teria de aceitar o que for determinado pela lei. "Claro que respeitaremos a constituição e o Estado de Direito", garantiu.