Democratas pedem início do processo para demitir Trump

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou esta terça-feira que os democratas vão avançar com um pedido para que se inicie o processo formal de inquérito para o impeachment (demissão) de Donald Trump.

Donald Trump está a ser acusado de ter feito um telefonema para o Presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski, em julho passado, pressionando-o a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato do Presidente Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana.

Na Câmara dos Representantes, Pelosi argumentou que a chamada telefónica de Trump marcou uma quebra das responsabilidades constitucionais do presidente.

O líder do Comité de Modos e Meios, Richard Neal, já tinha anunciado a tomada de posição aos jornalistas depois de ter reunido com a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Segundo Neal, que é citado pela Reuters, esta é uma posição suportada pelos restantes membros do comité.

O caso surgiu na sequência de uma denúncia que foi divulgada pelo diretor interino do departamento de serviços de informação, Joseph Maguire, que reportou o incidente ao Congresso, sem, contudo, prestar mais esclarecimentos, alegando privilégios presidenciais.

Já depois das declarações de Pelosi, o presidente norte-americano anunciou no Twitter que pretende divulgar a conversa telefónica "desclassificada, completa e sem edições" que teve com Zelenski.

A gravação deve ser divulgada esta quarta-feira. Trump acrescentou ainda que a chamada foi "muito amigável e totalmente apropriada" e que este é apenas mais um episódio da "Maior e Mais Destrutiva Caça Às Bruxas de sempre".

Trump reagiu mal

Bastaram minutos. No Twitter, Trump publicou "de rajada" três tweets em que comentava o anúncio de Pelosi.

No primeiro, deixa uma pergunta: "Dá para acreditar nisto?"

O segundo tweet é uma reedição do que já tinha dito durante a tarde: queixa-se de uma Caça às Bruxas e lembra que a gravação do telefonema ainda nem foi divulgada.

É, no entanto, no terceiro que Trump 'explode'. Diz a etiqueta da internet que escrever em maiúsculas é gritar. Nesse caso, Trump foi ao Twitter gritar: ASSÉDIO PRESIDENCIAL.