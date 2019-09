"Dentro de semanas ou meses, a UE e o Reino Unido terão de voltar a negociar"

chefe do Governo Irlandês aproveita também para pedir que a questão da Irlanda do Norte não seja esquecida © Reuters

A União Europeia e o Reino Unido vão ter que voltar à mesa das negociações, mas o primeiro-ministro da Irlanda disse este domingo ter poucas expectativas para o encontro de segunda-feira com Boris Johnson.

Leo Varadkar acredita que, dentro de semanas ou meses, tudo vai começar de novo: "Penso que, dentro de semanas ou meses, a União Europeia e o Reino Unido terão de voltar a negociar."

O chefe do Governo Irlandês aproveita também para pedir que a questão da Irlanda do Norte não seja esquecida e seja mesmo considerada prioritária. Todos os temas que foram negociados nos últimos dois anos não podem ser esquecidos, avisa o primeiro ministro do Governo de Dublin.

"As primeiras coisas na agenda serão a Irlanda e os direitos dos cidadãos", assegura Leo Varadkar.