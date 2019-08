Deputado morto está de ótima saúde

© Facebook/Márcio Jerry

A morte do deputado Márcio Jerry ainda jovem, tinha apenas 52 anos, em ascensão na política, vivia a primeira experiência no Congresso Nacional, e já comprovadamente ativo e competente, ou não fosse um dos candidatos ao prémio de deputado do ano instituído pelo prestigiado site Congresso Em Foco, abalou muita gente.

O falecimento, divulgado num extenso comunicado do site do governo do Maranhão, ocorreu às 18 horas e 35 minutos, após queda de um avião em Chapadinha, no interior do estado.

Quem quisesse saber mais detalhes, bastava conferir as fotos dos destroços do avião, o modelo da aeronave e o nome dos pilotos, também falecidos, que transportaram Márcio Jerry.

As reações não demoraram. A primeira, aliás, veio logo instantes depois do comunicado e partiu de... Márcio Jerry.

"Estou aqui vivo, graças a Deus", disse o deputado via redes sociais. "Atenção! Há uma publicação criminosa reproduzida no WhatsApp a dizer que morri há pouco em acidente aéreo", continuou Jerry, desesperado, na tentativa de sossegar família, amigos, eleitores.

O site do governo do Maranhão havia sido alvo de um ataque cibernético, com direito a imagens anexas de um acidente ocorrido, afinal de contas, em São Paulo em 2017.

Antes da notícia, Márcio Jerry, o deputado que morreu mas está de ótima saúde, destacara-se em Brasília como autor de um projeto para se discutir o fenómeno das fake news.