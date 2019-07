Descoberto túnel com 10 metros de extensão em prisão no Rio de Janeiro

© AP Photo/Dado Galdieri

Lusa Por 02 Julho, 2019 • 06:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um túnel com 10 metros de extensão foi descoberto por Agentes da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária brasileira (Seap) na área externa do Instituto Penal Vicente Piragibe, no Rio de Janeiro, noticiou esta terça-feira a imprensa local.

Pub Pub

O acesso, que seria utilizado para uma tentativa de fuga dos presidiários, foi preenchido com cimento, aquando da sua descoberta.

Os agentes penitenciários encontraram ainda, enterrados, 73 munições para pistola, espingarda e revólver, além de 10 telemóveis, três modem, um aparelho transmissor de Wi-Fi e quatro serras.

A ação faz parte da operação "Asfixia", que envolveu funcionários da Subsecretaria Adjunta de Gestão Operacional, da Superintendência de Segurança e contou com o apoio da Superintendência de Inteligência (Sispen).

O Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, tem cerca de 10 mil metros quadrados e recebe presos em regime semiaberto, onde os presidiários são autorizados a deixar a unidade penitenciária durante o dia para trabalhar, devendo regressar à noite.

No entanto, a imprensa brasileira frisa que, apesar dessas possibilidades estarem previstas, muitos dos presos não têm a autorização para sair das unidades.

A Seap divulgou, em comunicado, que desde o início da atual administração, a secretaria tem trabalhado "arduamente para combater qualquer tipo de irregularidade dentro das unidades prisionais".

A Operação Asfixia, realizada pelos inspetores penitenciários, já apreendeu em todo o Estado do Rio de Janeiro, desde o início do ano até maio, 5.339 telemóveis.