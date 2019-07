Desflorestação na Amazónia vê-se de estação espacial. Mais 88% de árvores abatidas este ano

© Reuters

A desflorestação na parte brasileira da floresta amazónica subiu mais de 88% em junho, em comparação com o homólogo de 2018. Este é o segundo mês consecutivo de aumentos na destruição florestal, sob a governação de Jair Bolsonaro.

O alerta para a extensão da devastação florestal foi dado pela Agência Espacial Brasileira, que aponta um abate de árvores ao longo de 920 quilómetros quadrados da maior floresta tropical do mundo. O aumento situar-se-á nos 88,4%, mas, até ao final de julho, os números exatos serão conhecidos.

Nos primeiros 11 meses desde junho passado, a desflorestação atingiu os 4.565 quilómetros quadrados, o que representa um aumento de 15% em relação ao período homólogo do ano anterior. Esta área excede a área do Estado norte-americano de Rhode Island, de acordo com a agência Reuters.

Os ambientalistas alertaram para o facto de que a medida concebida por Bolsonaro de sabotar a fiscalização ambiental pela agência Ibama, com críticas severas à distribuição de multas a madeireiros e trabalhadores do ramo da pecuária que tentam lucrar com as atividades,

"O Bolsonaro agravou a situação, com os seus múltiplos ataques", afirmou Paulo Barreto, investigador da organização não-governamental brasileira Imazon.

A estação seca, a partir de maio, provocou um aumento do abate de árvores. A desflorestação aumentou 34% em maio em comparação com o mesmo mês do ano passado.