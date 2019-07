© Rick Wilking/Reuters

Lusa Por 01 Julho, 2019 • 00:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dez pessoas morreram no domingo em consequência da queda de uma aeronave no aeroporto de Addison, no Estado do Texas, nos Estados Unidos, revelaram as autoridades locais.

Pub Pub

O aparelho, um bimotor, incendiou-se e caiu logo após a descolagem, tendo morrido todos os ocupantes que seguiam a bordo.

No local estiveram investigadores da Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes fez saber que iria enviar uma equipa para averiguar o acidente.