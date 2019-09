O primeiro-ministro britânico Boris Johnson convocou para esta segunda-feira os seus ministros para uma reunião de emergência © Reuters

O primeiro-ministro do Reino Unido revelou que espera que os legisladores não tentem que o adiamento seja conseguido, apesar da vontade de Corbyn. Boris Johnson continuou a dizer que conseguirá um acordo em outubro, debaixo de uma multidão que o vaiava. Boris Johnson quer ainda ver o Brexit concluído a 31 de outubro.

O chefe do Governo não quer que sejam convocadas eleições e não recua nem um passo na garantia de que conseguirá um Brexit sem adiamento. "Eu não quero eleições, vocês não querem eleições", disse aos britânicos.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson convocou para esta segunda-feira os seus ministros para uma reunião de emergência. Neste conselho de ministros extraordinário, o líder do executivo do Reino Unido poderá ter proposto antecipar eleições, conforme avançaram na altura os meios de comunicação britânicos. Tal acabou por não se confirmar.

"Se há algo que pode travar-nos nessas negociações, é a sensação em Bruxelas de que os deputados podem encontrar uma maneira de cancelar o referendo, ou que amanhã os deputados vão votar em Jeremy Corbyn [líder da oposição] a favor de mais um atraso inútil", afirmou o sucessor de Theresa May.

O apelo dirige-se sobretudo a deputados conservadores que estão envolvidos numa iniciativa para aprovar legislação que evite um Brexit sem acordo ao impor um novo adiamento até 31 de janeiro.

"Se o fizerem, vão simplesmente cortar as pernas da posição do Reino Unido e vão tornar impossível qualquer negociação adicional. Para mostrar aos nossos amigos em Bruxelas que estamos unidos no nosso objetivo, os deputados devem votar com o Governo contra Corbyn", sublinhou, na declaração no exterior da residência oficial.

Boris Johnson manifestou-se "encorajado com o progresso" que diz ter sido feito nos contactos com Bruxelas desde que encontrou em funções, em julho, e que as hipóteses de alcançar um acordo de saída "aumentaram".

"Eles conseguem ver o que queremos fazer, conseguem ver que temos uma visão clara para o nosso futuro relacionamento com a UE, algo que nem sempre foi o caso, e eles podem ver que estamos totalmente determinados a fortalecer a nossa posição, preparando-nos para sair, aconteça o que acontecer", vincou.

Em causa está uma anunciada manobra de deputados conservadores e da oposição para fazer aprovar legislação que impõe um novo adiamento da data prevista para que não ocorra no dia 31 de outubro.

A agência Reuters noticia que os legisladores têm planos de tentar forçar Boris Johnson a pedir um adiamento à União Europeia para 31 de janeiro, caso não haja um acordo até 19 de outubro.

Um grupo de deputados britânicos que quer legislar para evitar um Brexit sem acordo publicou esta segunda-feira o projeto de lei que pretende aprovar e que sugere uma extensão de mais três meses.

Divulgado pelo deputado trabalhista Hilary Benn na rede social Twitter, o texto exige que, até 19 de outubro, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, seja obrigado a dar aos deputados as opções de aprovar um acordo de saída, de aprovar uma saída sem acordo ou de pedir uma nova extensão da data de saída para além de 31 de outubro.

No caso de um pedido de extensão, a carta determina que esta seja até 31 de janeiro de 2020, refere a proposta, assinada por vários deputados conservadores, como os ex-ministros das Finanças e da Justiça, Philip Hammond e David Gauke.

A iniciativa, que será avançada na terça-feira na sequência de um pedido de debate de emergência, pretende evitar um Brexit sem acordo a 31 de outubro, tendo em conta que o Governo determinou uma suspensão do Parlamento durante cinco semanas, da próxima semana até 14 de outubro.

As fontes políticas da Sky News garantiam, minutos antes do discurso do primeiro-ministro britânico, que este não iria anunciar novas eleições.

