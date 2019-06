Dois caças das Forças Armadas alemãs chocam no norte do país

Rádio local revelou imagem no local do choque dos caças © Reprodução/Ostseewelle HITRADIO

Dois caças Eurofighters das Forças Armadas alemãs chocaram, na manhã desta segunda-feira, em Malchow, no norte do país.

De acordo com a Reuters, um porta-voz do Ministério do Interior do estado Mecklenburg-Vorpommern confirmou a existência do acidente que envolveu "dois aviões no norte da Alemanha".

Os pilotos ainda não foram localizados, mas a rádio local Ostseewelle Hit-Radio avança que conseguiram ejetar-se do aparelho.

Os destroços dos aviões terão causado incêndios florestais na zona.