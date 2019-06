Dois mortos e sete feridos após aterragem de emergência de avião na Sibéria

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas, esta manhã, na sequência da aterragem de emergência de um avião comercial num aeroporto em Nizhneangarsk, na Buriácia, na região russa da Sibéria.

A bordo seguiam 48 pessoas, entre as quais cinco tripulantes. O piloto da aeronave e um técnico são as vítimas mortais, de acordo com as autoridades locais, citadas pela agência Reuters. Todos os passageiros terão sido retirados do avião em segurança.

A aeronave em causa, um Antonov An-24, tinha descolado da cidade de Ulan-Ude e foi forçada a aterrar de emergência em Nizhneangarsk, após uma falha mecânica. O avião falhou a pista de aterragem, colidiu com um edifício e pegou fogo.

O voo era operado pela companhia aérea regional Angara, de acordo com a imprensa russa.