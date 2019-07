Donald Trump insuflável flutua em rio francês

Cabeça insuflável no rio Moselle © Facebook/Jacques Rival art architect

A obra de Jacques Rival foi colocada no rio Moselle, no nordeste da França, na passada sexta-feira. A criação do artista francês é uma sátira da posição de negação assumida por Donald Trump face às alterações climáticas. Em 2017, o Presidente norte-americano apresentou a saída dos Estados Unidos da América (EUA) do Acordo de Paris.

Com cerca de cinco metros de altura e seis de largura, a cabeça insuflável é feita em PVC e está constantemente a ser ventilada. A mão direita emerge da água, indicando o sinal "OK".

A peça, chamada "Everything is fine", inclui um botão colocado na margem do rio, que permite "ouvir" o discurso feito por Trump, quando anunciou a saída dos EUA do Acordo de Paris. As palavras são incompreensíveis e é possível ver bolhas a saírem da boca da cabeça insuflável, como se o Presidente falasse debaixo de água.

A cabeça insuflável faz parte do Constellations, um festival de artes digitais e vai permanecer no rio francês até ao dia 7 de setembro.