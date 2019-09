Dorian chega às Bahamas com ventos na ordem dos 280 Km/hora

© NOOA

O furacão Dorian tornou-se, este domingo, na tempestade mais forte a atingir as Bahamas desde que há registos, com ventos na ordem dos 280 quilómetros/horas e chuvas torrenciais que deverão fazer-se sentir na região durante os próximos dois dias.

Os dados mais recentes divulgados pelo Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA revelam que o Dorian chegou às ilhas Ábaco, um dos arquipélagos das Bahamas, já como categoria 5 com ventos máximos sustentados de 285 km/hora e rajadas de mais de 322 km/h.

Depois de percorrer as Bahamas, Dorian deve dirigir-se para noroeste em direção aos Estados Unidos, o que já levou o NHC, com sede em Miami, a lançar um alerta de tempestade tropical.

Com esses avisos e o intensificar da tempestade, os municípios vizinhos de Palm Beach e Martin emitiram evacuações obrigatórias para alguns moradores, incluindo aqueles em residências móveis, ilhas barreira e áreas baixas. Outros municípios da costa anunciaram evacuações voluntárias.

Embora não se espere que o Dorian atinja a Florida, o NHC aconselhou os habitantes a permanecerem em alerta até porque não foi excluída a possibilidade de o furacão "tocar terra" na região.

As comunidades mais a norte, nos estados da Geórgia e da Carolina do Sul, aumentaram os níveis de alerta no sábado, com os moradores a prepararem-se para a chegada da tempestade enchendo sacos de areia enquanto as autoridades testam os mecanismos evacuação em caso de furacões.