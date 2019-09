Dorian traz chuvas e tornados ao sudeste dos EUA. Quatro mortes atribuídas ao furacão

Juno Beach, na Flórida, após a passgaem do furacão Dorian © Cristobal Herrera/EPA

O furacão Dorian atingiu, na quinta-feira, os estados da Carolina do Norte e do Sul com ventos violentos, tornados e chuvas laterais, tendo sido atribuídas à tempestade pelo menos quatro mortes no sudeste dos Estados Unidos.

As quatro mortes ocorreram na Florida e na Carolina do Norte e as vítimas foram homens que caíram ou foram eletrocutados quando aparavam árvores ou preparavam as habitações para enfrentarem o furacão.

O Dorian arrancou telhados, inundou ruas e deixou mais de 250 mil habitações e empresas sem energia enquanto avançava para norte ao longo da costa norte-americana, embora os seus ventos tenham diminuído dos 175 quilómetros por hora para os 165.

Após ter deixado pelo menos 30 pessoas mortas nas Bahamas, atingidas por ventos de 295 quilómetros por hora, o Dorian passou pela Florida a uma distância relativamente segura e aproximou-se da Geórgia, tendo seguido para a costa da Carolina do Sul e do Norte.

Ainda assim, os meteorologistas alertaram que o Dorian poderá atravessar os Outer Banks da Carolina do Norte - uma fina linha de ilhas - e no Estado de Virgínia, a norte, foi ordenada a evacuação de algumas localidades.

"Temos uma longa noite pela frente. Todos devem ficar num local seguro e não andar nas estradas até que a tempestade passe", disse o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper.