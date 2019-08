Doze pessoas retiradas de urgência do OpenArms. ONG pede "humanidade"

O navio tem a bordo cerca de 150 migrantes resgatados do Mar Mediterrâneo © Guglielmo Mangiapane/Reuters

Por Lusa 16 Agosto, 2019 • 17:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Doze pessoas foram retiradas de urgência do Open Arms nas últimas 24 horas, anunciou a ONG que opera o navio denunciando uma "agonia insuportável" a bordo e pedindo o desembarque imediato de todos os migrantes.

Pub Pub

"Três pessoas e um acompanhante foram retirados de urgência por complicações médicas que exigem atenção especializada. Todas as pessoas a bordo precisam de ser retiradas com urgência. Por humanidade", escreveu no Twitter a organização não-governamental espanhola Proativa Open Arms.

Pub Pub

Horas antes, na noite de quinta-feira, a ONG conseguiu a retirada de urgência por motivos psicológicos de nove pessoas - três adultos e duas crianças a necessitar de cuidados e quatro familiares.

"Vivemos a bordo uma agonia insuportável", denuncia a ONG numa mensagem colocada hoje no Twitter, um dia depois de o fundador, Óscar Camps, ter explicado à agência EFE que as duas semanas à deriva deixaram muitos dos migrantes resgatados sob grande tensão e "com problemas muito sérios", tendo-se registado "tentativas de suicídio" e episódios "de violência".

Apesar de, na quinta-feira, seis países europeus, entre os quais Portugal, se terem oferecido para receber os migrantes a bordo do navio humanitário, atualmente 134, o Open Arms continua sem autorização do ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, para aportar na ilha italiana.

Sem autorização, e ao abrigo de uma lei aprovada recentemente em Itália, o navio pode ser apresado, o comandante detido e a organização sujeita a uma multa que pode chegar a 1 milhão de euros.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, pediu esta semana a Salvini que autorizasse pelo menos o desembarque dos 32 menores que se encontravam a bordo, mas o ministro, que é também o líder do partido de extrema-direita Liga, recusou.

Óscar Camps disse contudo à EFE que, na quinta-feira de manhã, equipas da guarda costeira e da fiscalização de fronteiras, assim como uma equipa médica, subiram a bordo para analisar a documentação do navio e os relatórios médicos das pessoas a bordo.

Além do Open Arms, há um outro navio, o Ocean Viking, operado pelos Médicos Sem Fronteiras e a SOS Mediterranée, que aguarda, com 356 migrantes a bordo, autorização para aportar.

Segundo a Organização Internacional das Migrações (OIM), entre 01 de janeiro e 04 de agosto de 2019 mais de 39.000 migrantes e refugiados chegaram à Europa através do Mar Mediterrâneo, cerca de 34% menos que em igual período de 2018.

Daquele total, o maior número de pessoas chegou à Grécia (18.947), seguindo-se a Espanha (13.568), Itália (3.950), Malta (1.583) e Chipre (1.241).

No mesmo período, 840 pessoas morreram durante a travessia, segundo a organização.