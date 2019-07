"É muito provável" que relações diplomáticas entre Portugal e Irão sejam afetadas

Por Miguel Videira com Sara Beatriz Monteiro 17 Julho, 2019 • 12:39 Partilhar este artigo Facebook

O impacto que a suspensão da atribuição de vistos a iranianos para entrarem em Portugal vai ter nas relações diplomáticas entre Portugal e o Irão é ainda uma incógnita. Ainda assim, o especialista em segurança internacional Felipe Pathé Duarte acredita que "é muito provável" que haja consequências diplomáticas.

"Muito embora possam ter um caráter temporário é provável que afetem [as relações]. A situação não está propriamente muito fluida. Basta ver a situação com o petroleiro e com o cargueiro em Gibraltar", disse em entrevista à TSF.

Felipe Pathé Duarte admite que "a situação está num crescendo de tensão", mas sublinha que "não é a primeira nem a última vez que este tipo de situação acontece a Portugal".

Portugal suspendeu a autorização de vistos a cidadãos do Irão por questões de segurança, admitiu, esta terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros em comissão parlamentar, sem, no entanto, explicar as razões da decisão.

"Sim, suspendemos [os vistos a cidadãos do Irão] por razões de segurança", afirmou Augusto Santos Silva em resposta a uma questão colocada pelo deputado do CDS/PP Gonçalves Pereira.