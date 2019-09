E se o Reino Unido sair sem acordo? Numa palavra: caos

© Henry Nicholls/Reuters

Por Ricardo Alexandre 04 Setembro, 2019 • 09:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O relatório da organização "UK in a Changing Europe" (O Reino Unido numa Europa em Mudança) descreve o impacto de uma saída da União Europeia (UE) sem acordo. Numa palavra: caos.

Pub Pub

O documento foi redigido com o contributo de dezenas de académicos sediados no Reino Unido foi divulgado internacionalmente esta quarta-feira. Estas são as suas principais conclusões:

Pub Pub

Na eventualidade de Brexit sem acordo, o Reino Unido entraria num prolongado período de incerteza, não só pelo impacto da saída, mas também pela necessidade de negociar e acordar sobre o futuro das relações entre Reino Unido e União Europeia;

Metade das exportações britânicas iriam sofrer disrupções, passando a estar sujeitas a controlos fronteiriços que agora não existem e novas tarifas, especialmente nos produtos agrícolas e automóveis. Os acordos preferenciais com países como Turquia, Canadá e Japão deixariam de estar em vigor;

A Irlanda do Norte seria particularmente atingida e prejudicada. A rápida reintrodução de controlos fronteiriços para bens comercializados na República da Irlanda pode diminuir as exportações consideravelmente e quebrar os fluxos de abastecimento em indústrias chave. É ainda previsível o aumento da economia paralela, o chamado mercado negro;

Haveria um aumento do desemprego, uma possibilidade muito real de fim do autogoverno e o regresso a um domínio a partir de Londres, minando os fundamentos do Acordo de Sexta-feira Santa que pôs fim ao conflito entre unionistas protestantes e nacionalistas católicos, em 1998;

A segurança dos cidadãos britânicos iria diminuir pelo impacto significativo do Brexit no intercâmbio entre polícias e outras forças de segurança e contraterrorismo. O Reino Unido perderia automaticamente acesso a bases de dados e a outras formas de cooperação como o Mandato Europeu de Detenção, Sistema de Informação de Schengen e Europol. A assistência Europeia, incluindo operações em curso, deixa de existir;

Também a credibilidade e fiabilidade do país podem ficar em risco se o país se recusar a pagar 39 mil milhões de libras, quase 43 mil milhões de euros, à UE, até porque qualquer acordo depois de uma saída sem acordo será mais difícil;

Ainda que os residentes europeus não percam direitos no Reino Unido (e vice-versa) depois do Brexit, a situação já não tão clara para quem chega de novo. Renegociar estes acordos vai levar muitos anos;

O país entraria em recessão, ainda que de gravidade e profundidade incertas.

Consulte aqui o relatório "UK in a Changing Europe" na íntegra