Elisa Ferreira vai vender ações da Sonae

A comissária europeia Elisa Ferreira garante, em comunicado à TSF, que, perante questões levantadas sobre a detenção de ações da Sonae SGPS, decidiu esta quinta-feira "dar ordem de venda [das ações da Sonae], o que deverá ser concretizado durante o dia".

Elisa Ferreira não passou esta manhã pelo crivo na Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu. Numa reunião à porta fechada, foi pedido um esclarecimento adicional com base neste lote de ações da Sonae detidas por Elisa Ferreira, no valor de 13.800, de acordo com a socialista. A empresa que está inscrita como lobista em Bruxelas já recebeu fundos comunitários.



De acordo com as normas europeias, as empresas lobistas devem estar registadas, para garantir valor da transparência.

A comissária nomeada para a pasta da Coesão e Reformas declara-se ainda "consciente das regras estritas sobre conflitos de interesses" e ciente "de uma proximidade operacional entre o pelouro para o qual foi indicada pela Presidente Eleita da Comissão e o cargo exercido em Portugal pelo seu marido", que é presidente da CCDR-Norte.

De acordo com a agência Lusa, a comissária europeia designada Elisa Ferreira contactou os serviços da Comissão Europeia para pedir esclarecimentos relativamente a "uma questão relacionada com um aspeto da sua declaração de interesses". "Posso confirmar que a comissária indigitada Elisa Ferreira contactou os serviços da Comissão sobre uma questão relacionada com um aspeto da sua declaração de interesses [financeiros]. Estamos a analisá-la e providenciaremos aconselhamento sobre essa matéria. Entenderá que não o faremos nesta sala de imprensa", declarou Mina Andreeva na conferência diária da Comissão Europeia, em Bruxelas.

Este potencial conflito de interesses dever-se-ia ao cargo de Fernando Freire de Sousa, marido de Elisa Ferreira e presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, uma entidade responsável pela aplicação de fundos comunitários.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Comissária Indigitada Elisa Ferreira submeteu à Comissão Europeia, no dia 12 de setembro e em total transparência, a sua declaração de interesses.

Consciente da existência de uma proximidade operacional entre o pelouro para o qual foi indicada pela Presidente Eleita da Comissão e o cargo exercido em Portugal pelo seu marido, funcionário público, a Comissária

Indigitada solicitou aconselhamento aos serviços da Comissão Europeia sobre a matéria e sobre possíveis medidas adequadas.

A Comissária Indigitada está totalmente consciente das regras estritas sobre conflitos de interesses existentes para os membros do Colégio de Comissários e do Regulamento Financeiro da União Europeia, as quais encara com a maior seriedade.

Em todos os cargos públicos desempenhados ao longo da sua carreira, a Comissária Indigitada pautou sempre a sua ação pelo respeito dos mais elevados padrões éticos e deontológicos e tenciona aplicar os mesmos princípios no desempenho do cargo para o qual foi indigitada na Comissão Europeia.

Perante questões levantadas sobre a detenção de ações da Sonae SGPS, a Comissária Indigitada decidiu hoje dar ordem de venda, o que deverá ser concretizado durante o dia. À data de hoje, o valor estimado das mesmas é de 13.800 euros."