Era engenheiro e estava revoltado. Polícia identifica autor do ataque em Virginia Beach

Tiroteio teve lugar num edifício governamental em Virgina Beach, no Estado norte-americano da Virgínia © Reuters

A polícia norte-americana identificou o autor do ataque que causou 12 mortos - entre os quais o próprio atirador - e seis feridos, esta sexta-feira, na cidade de Virgina Beach, no Estado da Virgínia, nos EUA.

Pub Pub

De acordou com as autoridades, o nome do atirador é DeWayne Craddock e tratava-se de um engenheiro urbano que trabalhava no edifício governamental onde ocorreu o tiroteio.

O homem, que estaria descontente e revoltado, foi morto durante a troca de tiros com a polícia, relata a agência Reuters

As seis vítimas que ficaram feridas encontram-se ainda hospitalizadas.