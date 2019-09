Espanha lança novo alerta por listeriose na Andaluzia

© DR

O Governo Regional da Andaluzia, Espanha, lançou hoje um novo alerta sanitário por listeriose, após ter sido detetada esta bactéria num produto da marca "La Montanera del Sur", produzido pela Incarybe SL, foi anunciado.

De acordo com a agência Efe, as primeiras análises feitas ao produto chicharrón especial (carne de porco processada) detetaram a presença da bactéria e, como medida de precaução, todos os artigos da marca foram retirados do mercado.

O alerta já foi comunicado à Agência Espanhola de Segurança Alimentar e a empresa já cessou, voluntariamente, a produção.

Na quarta-feira, os serviços de saúde andaluzes anunciaram que os casos confirmados por listeriose aumentaram para 214, mantendo-se o balanço deste surto em três mortes e sete abortos.

Na passada sexta-feira, o Governo de Andaluzia emitiu um alerta depois de ser detetada listeriose em carne da marca "Sabores de Paterna", na província de Cádiz.

A listeriose é uma infeção causada pela bactéria 'Listeria monocytogenes', habitualmente associada ao consumo de alimentos contaminados.

O surto de listeriose em Espanha começou em 15 de agosto e os produtos responsáveis pelo surto são 'chicharrón' andaluz (gordura de porco frita), lombo de Jerez, lombo com pimentão e lombo caseiro temperado com pimentão, da marca "La Mechá", tendo o Ministério da Saúde espanhol recomendado à população que não consuma os produtos de carne embalada desta marca.

Todos os produtos identificados pelo Ministério da Saúde espanhol foram distribuídos na Andaluzia e em Madrid, exceto o lombo caseiro temperado com pimentão que foi comercializado apenas na Andaluzia.

Em Portugal, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária esclareceu em 21 de agosto que a carne contaminada com a bactéria 'Listeria monocytogenes' da marca "La Mechá" e os produtos com origem no fabricante (Magrudis) espanhol não são comercializados em território português.