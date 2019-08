Estados Unidos adiam tarifas previstas para vários produtos chineses

Por Lusa 13 Agosto, 2019 • 16:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo norte-americano anunciou, esta terça-feira, um adiamento para dezembro das taxas alfandegárias de 10% para alguns produtos chineses que estavam previstas para o início de setembro.

Pub Pub

Em comunicado, os serviços do representante norte-americano para o Comércio Externo, Robert Lighthizer, indicaram que as taxas suplementares de 10% que Washington vai impor a alguns produtos chineses, incluindo telemóveis, computadores portáteis, consolas para jogos, calçado e roupa, entram em vigor a meio de dezembro e não a 1 de setembro.

Pub Pub

Outros produtos, ligados à saúde ou à segurança ficam isentos desta taxa.

Quando está prevista uma nova sessão de conversações comerciais entre os dois países para setembro, os serviços do embaixador Robert Lighthizer indicaram que este teve uma conversa telefónica com altos responsáveis chineses e que está previsto um outro contacto dentro de duas semanas.

Na China, os media noticiaram que o principal negociador chinês, Liu He, e o ministro do Comércio, Zhong Shan, falaram ao telefone com Robert Lighthizer e com o secretário norte-americano do Tesouro, Steve Mnuchin, acrescentando que na ocasião Pequim fez um "protesto formal" pelas novas tarifas que deveriam entrar em vigor a 1 de setembro.

No dia 1 de agosto, o presidente norte-americano, Donald Trump anunciou, na rede social Twitter, que ia impor tarifas alfandegárias suplementares sobre importações oriundas da China, no montante de 300 mil milhões de dólares a partir de setembro.

Para alguns bens, no entanto, as taxas terão efeito a partir de 1 de setembro, mas o Governo norte-americano não deu mais detalhes.

Hoje, Donald Trump escreveu no Twitter que a China continua sem cumprir a promessa de comprar produtos agrícolas norte-americanos.