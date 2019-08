Uma expedição liderada pelo explorador Victor Vescovo captou imagens do navio que afundou em 1912.

23 Ago, 2019 • 00:16

Uma equipa de mergulhadores liderada pelo explorador norte-americano Victor Vescovo captou as primeiras imagens em 14 anos do navio Titanic, que se afundou em abril de 1912, ao largo da costa do Canadá.

As imagens gravadas em qualidade 4K a 3,8 quilómetros de profundidade mostram o avançado estado de degradação do navio.

Numa entrevista, Victor Vescovo mostrou-se surpreendido com os destroços da embarcação. O explorador revelou ainda pormenores da sua experiência no fundo do Oceano Atlântico.

"O momento mais fantástico foi quando estava ao lado do Titanic. As luzes fortes do submersível refletiram-se num portal, era como se o barco estivesse a piscar para mim", disse

Durante a viagem inaugural entre o porto de Southampton, em Inglaterra e Nova Iorque, nos EUA, embateu num icebergue na noite de 14 de abril de 1912. Horas depois, o navio afundou-se. Das 2223 pessoas que seguiam a bordo, 1517 morreram.