EUA aprovam ajuda financeira para gestão da situação na fronteira com México

A ajuda financeira é essencial para gestão da situação na fronteira dos EUA com o México © Loren Elliott/Reuters

Lusa Por 28 Junho, 2019 • 13:29

O Congresso dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira uma ajuda financeira urgente de 4,6 mil milhões de dólares (quatro mil milhões de euros) para responder à situação na fronteira com o México.

Esta ajuda surge na sequência de vários episódios que envolvem migrantes, incluindo crianças, que tentam atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos e algumas discussões que revelam divisões no seio do Partido Democrata.

A verba disponibilizada permite financiar a receção de menores, mas também controlar as fronteiras.

No mesmo dia, dezenas de migrantes que viajavam num comboio de carga foram detidos no sul do México por uma centena soldados mexicanos e agentes de imigração.