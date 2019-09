Eurodeputados aprovam Lagarde na presidência do BCE

© Francois Lenoir/Reuters

A comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu deu esta quarta-feira parecer favorável à nomeação da francesa Christine Lagarde para a presidência do Banco Central Europeu (BCE), numa votação não vinculativa.

Depois de uma audição que durou cerca de duas horas e meia, os deputados ao Parlamento Europeu -- instituição que deve ser consultada no processo de nomeação do presidente do BCE, mas sem parecer vinculativo - 'aprovaram', com 37 votos a favor, 11 contra e quatro abstenções, a personalidade escolhida pelos chefes de Estado e de Governo da UE para suceder do italiano Mario Draghi.

Na audição hoje realizada no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Lagarde, designada para a liderança do BCE pelo Conselho Europeu em 2 de julho último, no quadro da distribuição dos altos cargos de topo no novo ciclo institucional da UE após as eleições europeia, elogiou o trabalho do seu antecessor e garantiu que seguirá "os mesmos princípios", caso seja confirmada no cargo.

Lagarde disse que "os desafios que justificam a política atual do BCE não desapareceram", pelo que pretende seguir uma "política acomodatícia", com "agilidade", para estimular a economia, mas defendeu que a política monetária não pode substituir as políticas orçamentais, nem ser sobrecarregada por estas.

O parecer de hoje da comissão de Assuntos Económicos e Monetários será votado pelo Parlamento Europeu na sessão de 'rentrée' a ter lugar em Estrasburgo, França, entre 16 e 19 de setembro.

Christine Lagarde, que já cessou as funções de diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), assumirá a presidência do BCE em 1 de novembro próximo, data que coincidirá com a entrada em funções da nova Comissão Europeia liderada pela alemã Ursula von der Leyen. Ambas tornam-se as primeiras mulheres a liderar as respetivas instituições.