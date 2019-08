A polícia considera que este foi um ataque deliberado © Reuters

Uma explosão ocorreu do lado de fora de uma esquadra de polícia em Copenhaga, na Dinamarca.

Esta foi a segunda explosão que atingiu a capital dinamarquesa no últimos quatro dias.

Ninguém ficou ferido, ao contrário do que aconteceu na terça-feira, na explosão do lado de fora do escritório da Agência Tributária Dinamarquesa, em que uma pessoa ficou com ferimentos.

A polícia considerou o ataque uma ação deliberada.