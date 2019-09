Explosão violenta na Bélgica. Pode haver vítimas debaixo dos destroços

© @PZAntwerpen/Twitter

Por Rita Carvalho Pereira 03 Setembro, 2019 • 13:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma explosão violenta destruiu, esta terça-feira, várias habitações na cidade de Antuérpia, na Bélgica.

Pub Pub

As equipas de emergência conseguiram resgatar uma pessoa dos escombros, mas há a possibilidade de existirem mais vítimas soterradas nos destroços, adianta o jornal belga Le Soir.

Pub Pub

A polícia estabeleceu um perímetro de segurança na área, mas ainda não há informação sobre qual terá sido a causa da explosão. O rebentamento provocou danos em várias outras portas e janelas das casas situadas na mesma rua.

"Por volta das 12h20, houve uma explosão no Palmanshoevestr em Wilrijk (esquina da Riddervel-Egied Segerslaan). Três propriedades foram afetadas. Os serviços de emergência estão em massa no local. Há vários feridos e ainda há pessoas sob os escombros. Uma vítima já foi libertada", escreveram as autoridades no Twitter.

Notícia em atualização