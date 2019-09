Família e Presidente do Zimbabué em conflito. Afinal, onde vai ser enterrado Mugabe?

© Reuters

O funeral do antigo Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, falecido na sexta-feira aos 95 anos, deverá realizar-se no próximo domingo, em lugar ainda indeterminado, anunciou este domingo a presidência.

"Os restos mortais são esperados na tarde de quarta-feira (11 de setembro). As cerimónias fúnebres estão previstas para sábado (14 de setembro) e o funeral decorrerá no domingo (15 de setembro", indicou o porta-voz da Presidência do Zimbabué, George Charamba, citado pela agência France Presse.

A mesma fonte adiantou ainda que será a família a decidir o local onde será sepultado.

De acordo com o The Guardian , as autoridades e os familiares estão em desacordo quanto às providências para o enterro de Robert Mugabe. Alguns membros do alto escalão do partido do Governo, Zanu-PF, revelaram ter dito à família próxima de Mugabe que os seus restos mortais deveriam ser enterrados num monumento no topo de uma colina nos arredores de Harare, a capital, após uma cerimónia no estádio nacional, nas proximidades, onde dezenas de líderes africanos importantes deveriam estar presentes.

No entanto, os amigos e aliados da segunda esposa de Mugabe, Grace, argumentaram que o falecido ditador vincou que preferia ser enterrado na sua cidade natal, Zvimba, a cerca de 100 quilómetros de Harare, com apenas parentes próximos. De acordo com os familiares, o líder do Zimbabué não queria que as suas cerimónias fúnebres fossem usadas com fins políticos pelos seus sucessores.

O ex-presidente do Zimbabué Robert Mugabe morreu aos 95 anos, num hospital em Singapura, onde estava a receber tratamento médico há cinco meses, cerca de dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante 37 anos.

No sábado, o ministro-adjunto da Informação do Zimbabué, Energy Mutodi, disse, citado pela Associated Press, que Mugabe seria sepultado no National Heroes Acre, em Harare, local reservado para os que fizeram grandes sacrifícios durante a guerra conta a minoria branca que governava o país e que dedicaram as suas vidas ao desenvolvimento do Zimbabué, antiga Rodésia.

"O camarada Mugabe será sepultado no Heroes Acre. É onde merece descansar", disse Energy Mutodi.

Leo Mugabe, sobrinho do ex-presidente e porta-voz da família, também citado pela agência Associated Press, disse na mesma altura que os preparativos do funeral ainda não estavam fechados.

Localizado numa colina e projetado com o apoio de arquitetos da Coreia do Norte, o local tem uma ampla vista sobre Harare, é construído em mármore e granito e ostenta uma estátua de bronze de três guerrilheiros combatentes pela independência.

O ex-Presidente é considerado por muitos como um herói nacional, apesar de décadas de governação que mergulharam o país em grandes dificuldades económicas e com relatos de abusos de poder e violações dos direitos humanos.

Mugabe nasceu a 21 de fevereiro de 1924. Na década de 1970 liderou uma campanha de guerrilha contra o Governo da ex-colónia britânica.

Em 1979, a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher anunciou que o Reino Unido reconheceria oficialmente a independência da Rodésia, como era designado naquela altura o país. Mugabe foi eleito para liderar o Governo, no ano seguinte.

Mugabe foi forçado a afastar-se em novembro de 2017 depois de o Exército e de o seu partido, a União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), lhe retirarem o apoio.