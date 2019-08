Feriado de judeus e de muçulmanos no mesmo dia. Jerusalém em conflito

Devido às tensões na região, a polícia israelita bloqueou o acesso da esplanada a judeus © Reuters

A polícia israelita e palestinianos entraram em confronto este domingo na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, no primeiro dia do Eid al-Adha (festival muçulmano), segundo um jornalista da agência noticiosa AFP no local.

Devido às tensões na região, a polícia israelita bloqueou o acesso da esplanada a judeus que comemoram no mesmo dia um feriado religioso importante, Ticha Beav, que é um dia de jejum e luto pela duas destruições do templo de Salomão - uma realizada pelos babilónicos e outra pelos romanos.

O Eid al-Adha é um festival muçulmano de quatro dias, chamado de festival do sacrifício, que sucede o período da peregrinação dos muçulmanos a Meca.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), ainda não ficou claro quem começou os confrontos nesta área sagrada para os dois povos.

Também este domingo, um palestiniano abriu fogo contra soldados israelitas na fronteira de Gaza, e foi depois morto pelas forças israelitas, sendo esta a terceira troca mortal de tiros junto ao enclave palestiniano nos últimos dias.

O exército israelita referiu que "neutralizou" o palestiniano que "se aproximou da cerca de segurança no norte da Faixa de Gaza", território controlado pelo movimento islâmico Hamas, e "abriu fogo" contra os seus soldados. "Como resultado desse incidente, um tanque israelita disparou contra um posto militar da organização terrorista Hamas na mesma área", acrescentou o exército, acrescentando que não houve baixas do lado das tropas israelitas.

O Ministério da Saúde do Hamas em Gaza confirmou a morte do palestiniano de 26 anos, de Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza, cujo corpo foi levado para um hospital local.

No sábado, o exército israelita disse ter matado quatro palestinianos armados com fuzis de assalto, lança-foguetes e granadas que tentaram infiltrar-se em Israel no sul da Faixa de Gaza.

A 1 de agosto, dois soldados israelitas ficaram ligeiramente feridos e um oficial ficou mais gravemente ferido pelo disparo de um palestiniano que cruzou a fronteira e foi morto por soldados.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou este domingo que o Hamas "é responsável por qualquer agressão a Gaza".

No início desta semana, um jovem soldado israelita que não usava uniforme nem arma foi encontrado morto, esfaqueado, perto de um colonato judaico na Cisjordânia ocupada.

As autoridades israelitas anunciaram este domingo que prenderam dois suspeitos pelo assassínio do soldado Dvir Sorek, morte que chocou Israel.